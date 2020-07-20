Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

По версии следствия, Лукашевич и Попов похитили 40 млн руб. из бюджета при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. Лукашевич назначили замминистра в 2018 г. Летом 2016 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она была гендиректором Центра развития науки, который в течение года заключил пять контрактов с Минобрнауки на общую сумму свыше 49 млн руб. Лукашевич вину не признает.