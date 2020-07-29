Суд приговорил экс-гендиректора РАО к пяти годам колонии

По версии следствия, Федотов вместе с бывшими сотрудниками РАО ‒ его матерью Верой Федотовой, Светланой Темешевой, Анжелой Агейкиной в период с 2014 по 2016 г. похитили со счетов РАО 762 млн руб. «путем предоставления недостоверных статистических данных об использовании музыкальных произведений». Затем, по мнению следствия, осужденные Вера и Сергей Федотовы переводили похищенные средства на подконтрольные юридические лица для их последующего обналичивания.