Суд приговорил экс-гендиректора РАО к пяти годам колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Его и еще нескольких сотрудников РАО осудили за хищение более 762 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Остальные фигуранты дела получили условные сроки.
По версии следствия, Федотов вместе с бывшими сотрудниками РАО ‒ его матерью Верой Федотовой, Светланой Темешевой, Анжелой Агейкиной в период с 2014 по 2016 г. похитили со счетов РАО 762 млн руб. «путем предоставления недостоверных статистических данных об использовании музыкальных произведений». Затем, по мнению следствия, осужденные Вера и Сергей Федотовы переводили похищенные средства на подконтрольные юридические лица для их последующего обналичивания.
Федотов возглавлял РАО с 2004 г. В 2016 г. он был арестован по подозрению в мошенничестве, затем приговорен к полутора годам лишения свободы за особо крупное мошенничество, а в конце 2017 г. условно-досрочно освобожден.