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Суд приговорил экс-гендиректора РАО к пяти годам колонии

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Его и еще нескольких сотрудников РАО осудили за хищение более 762 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Остальные фигуранты дела получили условные сроки. 

По версии следствия, Федотов вместе с бывшими сотрудниками РАО ‒ его матерью Верой Федотовой, Светланой Темешевой, Анжелой Агейкиной в период с 2014 по 2016 г. похитили со счетов РАО 762 млн руб. «путем предоставления недостоверных статистических данных об использовании музыкальных произведений». Затем, по мнению следствия, осужденные Вера и Сергей Федотовы переводили похищенные средства на подконтрольные юридические лица для их последующего обналичивания. 

Федотов возглавлял РАО с 2004 г. В 2016 г. он был арестован по подозрению в мошенничестве, затем приговорен к полутора годам лишения свободы за особо крупное мошенничество, а в конце 2017 г. условно-досрочно освобожден.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных