Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СК проводит проверку после столкновения автомобиля с самолетом в «Шереметьево»

Ведомости

Следователи устанавливают обстоятельства столкновения топливозаправочной машины с самолетом в аэропорту «Шереметьево». Утром 1 августа в аэропорту топливозаправщик столкнулся с Airbus A321.

По предварительным данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, водитель автомобиля допустил касание с фюзеляжем самолета во время подготовки к вылету другого воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Сочи. На месте столкновения работают следователи, они осматривают поврежденную технику.

Официальный представитель «Аэрофлота» (авиакомпании принадлежит самолет) Михаил Демин рассказал, что около пяти утра по Москве автомобиль-топливозаправщик выехал за пределы сервисной дороги и столкнулся с носовой частью самолета. По его словам, в момент столкновения на взлетной полосе никаких работ не проводилось. технический персонал отсутствовал.

«Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь», – рассказал он. Демин отметил, что самолет не готовился к вылету, поэтому ни пассажиров, ни экипажа, ни коммерческой загрузки на борту не было.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных