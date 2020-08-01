СК проводит проверку после столкновения автомобиля с самолетом в «Шереметьево»
Следователи устанавливают обстоятельства столкновения топливозаправочной машины с самолетом в аэропорту «Шереметьево». Утром 1 августа в аэропорту топливозаправщик столкнулся с Airbus A321.
По предварительным данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, водитель автомобиля допустил касание с фюзеляжем самолета во время подготовки к вылету другого воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Сочи. На месте столкновения работают следователи, они осматривают поврежденную технику.
Официальный представитель «Аэрофлота» (авиакомпании принадлежит самолет) Михаил Демин рассказал, что около пяти утра по Москве автомобиль-топливозаправщик выехал за пределы сервисной дороги и столкнулся с носовой частью самолета. По его словам, в момент столкновения на взлетной полосе никаких работ не проводилось. технический персонал отсутствовал.
«Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь», – рассказал он. Демин отметил, что самолет не готовился к вылету, поэтому ни пассажиров, ни экипажа, ни коммерческой загрузки на борту не было.