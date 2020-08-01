СК проводит проверку после столкновения автомобиля с самолетом в «Шереметьево»

«Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь», – рассказал он. Демин отметил, что самолет не готовился к вылету, поэтому ни пассажиров, ни экипажа, ни коммерческой загрузки на борту не было.