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Стало известно число пострадавших при взрыве в Бейруте

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При мощном взрыве в столице Ливана Бейруте погибли 30 человек, более 3000 ранены. Такие данные о количестве жертв трагедии предоставило ливанское министерство здравоохранения, передает «РИА Новости».  Позже, Минздрав обновил информацию — сообщается о 50 погибших.

Мощный взрыв прогремел сегодня в Бейруте в районе порта. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, оказались повреждены жилые дома и офисы, а также российское посольство. Министр внутренних дел Ливана Райя-аль-Хасан сообщила, что основная причина взрыва пока не известна. Она призвала дождаться итогов расследования. Среди пострадавших ‒ сотрудница российского посольства. Телеканал LBCI со ссылкой на собственные источники сообщает,  что жена и дочь премьер-министра Ливана пострадали при взрыве в порту Бейрута.Министр здравоохранения страны сообщил, что госпитали в Бейруте переполнены после взрыва.

Президент России Владимир Путин уже выслал телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну, сообщается на сайте Кремля. Израиль официально предложил гуманитарную помощь Ливану, передает телеканал кнессета (парламента Израиля). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных