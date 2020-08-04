Стало известно число пострадавших при взрыве в Бейруте

Мощный взрыв прогремел сегодня в Бейруте в районе порта. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, оказались повреждены жилые дома и офисы, а также российское посольство. Министр внутренних дел Ливана Райя-аль-Хасан сообщила, что основная причина взрыва пока не известна. Она призвала дождаться итогов расследования. Среди пострадавших ‒ сотрудница российского посольства. Телеканал LBCI со ссылкой на собственные источники сообщает, что жена и дочь премьер-министра Ливана пострадали при взрыве в порту Бейрута.Министр здравоохранения страны сообщил, что госпитали в Бейруте переполнены после взрыва.