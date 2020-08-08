Власти подтвердили смерть 18 пассажиров самолета в Индии
Число жертв авиакатастрофы, случившейся накануне в аэропорту Каликута в индийском штате Керал, достигло 18 человек, передает Reuters заявление властей. Авиакомпания Air India Express, осуществлявшая рейс из Дубая самолетом Boeing 737, также сообщает о 18 погибших в своем аккаунте в Twitter. Газета Hindustan Times со ссылкой на заявление чиновников сообщает о 20 погибших.
16 пассажиров самолеты были ранены, уточняет Reuters. Всего в госпиталях к 8 апреля оставались 149 человек, некоторых пассажиров выписали ранее. С места происшествия извлечены бортовой самописец и устройство записи переговоров из кабины.
Reached Kozhikode to take stock of the status & implementation of relief measures after the air accident last evening.— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 8, 2020
Will hold consultations with senior civil aviation officials & professionals. pic.twitter.com/wyjFkbaJrH
Boeing 737 компании Air India Express летел из Дубая, на его борту находились экипаж и 190 пассажиров, уточняет Reuters. Авиакомпания осуществляла вывозной рейс по возвращению граждан Индии, которые не могли пересечь границу из-за связанных с коронавирусом ограничений. 7 августа самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Каликута и развалился на две части.