Власти подтвердили смерть 18 пассажиров самолета в Индии

Boeing 737 компании Air India Express летел из Дубая, на его борту находились экипаж и 190 пассажиров, уточняет Reuters. Авиакомпания осуществляла вывозной рейс по возвращению граждан Индии, которые не могли пересечь границу из-за связанных с коронавирусом ограничений. 7 августа самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Каликута и развалился на две части.