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Власти подтвердили смерть 18 пассажиров самолета в Индии

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Число жертв авиакатастрофы, случившейся накануне в аэропорту Каликута в индийском штате Керал, достигло 18 человек, передает Reuters заявление властей. Авиакомпания Air India Express, осуществлявшая рейс из Дубая самолетом Boeing 737, также сообщает о 18 погибших в своем аккаунте в Twitter. Газета Hindustan Times со ссылкой на заявление чиновников сообщает о 20 погибших.

16 пассажиров самолеты были ранены, уточняет Reuters. Всего в госпиталях к 8 апреля оставались 149 человек, некоторых пассажиров выписали ранее. С места происшествия извлечены бортовой самописец и устройство записи переговоров из кабины.

Boeing 737 компании Air India Express летел из Дубая, на его борту находились экипаж и 190 пассажиров, уточняет Reuters. Авиакомпания осуществляла вывозной рейс по возвращению граждан Индии, которые не могли пересечь границу из-за связанных с коронавирусом ограничений. 7 августа самолет выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Каликута и развалился на две части.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных