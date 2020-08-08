Роспотребнадзор заявил о контроле за смертельным вирусом после сообщений СМИ Китая
В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил Роспотребнадзор. Ведомство сделало заявление после того, как подконтрольная правительству Китая газета Global Times сообщила о вспышке вируса на востоке Китая со ссылкой на местные СМИ.
Ситуация с распространением вируса остается на контроле Роспотребнадзора, заявили в ведомстве. Вирус SFTS ранее распространялся в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Тайване. Россия, по утверждению ведомства, накопила опыт изучения представителей семейства буньявирусов, к которому относится вирус SFTS, потенциал для противодействия распространению вируса есть.
Ранее Global Times выпустила новость с заголовком «В Китае появился новый вирус, распространяющийся через укусы клещей, семь человек погибли», в самой новости при этом было указано, что вирус SFTS не новый, а его патоген был изолирован китайскими учеными в 2011 г. По утверждению Global Times, в восточных провинциях Китая вирус SFTS нашли более чем у 60 человек.