Роспотребнадзор заявил о контроле за смертельным вирусом после сообщений СМИ Китая

Ранее Global Times выпустила новость с заголовком «В Китае появился новый вирус, распространяющийся через укусы клещей, семь человек погибли», в самой новости при этом было указано, что вирус SFTS не новый, а его патоген был изолирован китайскими учеными в 2011 г. По утверждению Global Times, в восточных провинциях Китая вирус SFTS нашли более чем у 60 человек.