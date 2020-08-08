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Роспотребнадзор заявил о контроле за смертельным вирусом после сообщений СМИ Китая

Ведомости

В России нет случаев заражения вирусом, вызывающим острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), само заболевание при этом не является новым и было впервые диагностировано в 2009 г., сообщил Роспотребнадзор. Ведомство сделало заявление после того, как подконтрольная правительству Китая газета Global Times сообщила о вспышке вируса на востоке Китая со ссылкой на местные СМИ.

Ситуация с распространением вируса остается на контроле Роспотребнадзора, заявили в ведомстве. Вирус SFTS ранее распространялся в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Тайване. Россия, по утверждению ведомства, накопила опыт изучения представителей семейства буньявирусов, к которому относится вирус SFTS, потенциал для противодействия распространению вируса есть.

Ранее Global Times выпустила новость с заголовком «В Китае появился новый вирус, распространяющийся через укусы клещей, семь человек погибли», в самой новости при этом было указано, что вирус SFTS не новый, а его патоген был изолирован китайскими учеными в 2011 г. По утверждению Global Times, в восточных провинциях Китая вирус SFTS нашли более чем у 60 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных