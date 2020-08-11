ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Житель Нефтекамска (Башкирия) задержан за подготовку к совершению теракта с использованием зажигательной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
В ФСБ добавили, что мужчина намеревался дестабилизировать работу органов государственной власти. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Задержанный уже дал показания, в ходе обысков у него изъяли компьютер, средства связи, а также информацию о подготовке террористического акта – видео с изготовлением и испытанием зажигательных смесей.