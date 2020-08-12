Суд отложил заседание по делу Михаила Ефремова

«Отложили на 18 августа в 10:00», – говорится в сообщении. 11 августа актера госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. Заседание перенесли на 12 августа. В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что не знает, будет ли участвовать его подзащитный в заседании. Источник агентства в медицинских службах рассказал, что врачи не выявили угрозы для его жизни и не исключили участия актера в следующем судебном заседании.