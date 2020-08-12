Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Суд отложил заседание по делу Михаила Ефремова

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова на 18 августа, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. В суде уточнили, что заседание назначено на 10.00 мск.

«Отложили на 18 августа в 10:00», – говорится в сообщении. 11 августа актера госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. Заседание перенесли на 12 августа. В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что не знает, будет ли участвовать его подзащитный в заседании. Источник агентства в медицинских службах рассказал, что врачи не выявили угрозы для его жизни и не исключили участия актера в следующем судебном заседании.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением актера, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице.

Ранее по теме: Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных