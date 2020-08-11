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Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

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Артиста Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, сообщает ТАСС. Врачи подозревают у актера инсульт. Сегодня в Пресненском районном суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела против Ефремова.

Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Как отмечает агентство, судебное заседание по делу перенесли на 12 августа на 10.00.

Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов. Позднее оттуда вышла одна из врачей, сказав, что ей нужно четыре человека для того, чтобы вынести актера на носилках. Судебные приставы решили закрыть суд на вход и оттеснить толпу от прохода, чтобы госпитализировать актера.

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Как рассказал адвокат Эльман Пашаев, у актера заподозрили предынфарктное или предынсультное состояние. «Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние», – цитирует «РИА Новости» адвоката.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных