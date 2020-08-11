Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.