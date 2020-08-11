Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда
Артиста Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда, сообщает ТАСС. Врачи подозревают у актера инсульт. Сегодня в Пресненском районном суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела против Ефремова.
Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Как отмечает агентство, судебное заседание по делу перенесли на 12 августа на 10.00.
Сначала артисту оказывали медицинскую помощь в комнате приставов. Позднее оттуда вышла одна из врачей, сказав, что ей нужно четыре человека для того, чтобы вынести актера на носилках. Судебные приставы решили закрыть суд на вход и оттеснить толпу от прохода, чтобы госпитализировать актера.
Как рассказал адвокат Эльман Пашаев, у актера заподозрили предынфарктное или предынсультное состояние. «Врачи сказали, что у него или предынфарктное, или предынсультное состояние», – цитирует «РИА Новости» адвоката.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова, находящегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона Сергей Захаров позже умер в больнице. Ефремов был в машине один, это подтверждается показаниями свидетелей, уточнили позднее в столичном главке.