Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России

Ранее Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата России, это произошло после матча первого тура сезона РПЛ против «Сочи», который закончился ничьей (2:2). При этом сочинская команда смогла отыграться лишь благодаря двум пенальти, последний из которых был назначен в конце игры. Данное решение судьи вызвало негодование красно-белых.