Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России

Ведомости

Московский футбольный клуб «Спартак» продолжит выступать в чемпионате России, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. Его заявление опубликовано на официальном сайте команды.

«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона 2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» ‒ за честный футбол!» ‒ заявил Федун.

Он добавил, что главное сейчас ‒ добиться изменений в судебной системе, чтобы судьи больше не принимали несправедливых решений. 

«Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний… Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах», ‒ отметил Федун.

Ранее Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата России, это произошло после матча первого тура сезона РПЛ против «Сочи», который закончился ничьей (2:2). При этом сочинская команда смогла отыграться лишь благодаря двум пенальти, последний из которых был назначен в конце игры. Данное решение судьи вызвало негодование красно-белых.

Главное в газете на 12 августа 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных