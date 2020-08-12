Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Московский футбольный клуб «Спартак» продолжит выступать в чемпионате России, заявил председатель совета директоров клуба Леонид Федун. Его заявление опубликовано на официальном сайте команды.
«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона 2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» ‒ за честный футбол!» ‒ заявил Федун.
Он добавил, что главное сейчас ‒ добиться изменений в судебной системе, чтобы судьи больше не принимали несправедливых решений.
«Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний… Российский футбольный союз должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах», ‒ отметил Федун.
Ранее Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата России, это произошло после матча первого тура сезона РПЛ против «Сочи», который закончился ничьей (2:2). При этом сочинская команда смогла отыграться лишь благодаря двум пенальти, последний из которых был назначен в конце игры. Данное решение судьи вызвало негодование красно-белых.