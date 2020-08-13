Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.
«По поводу 15 сентября – эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил: никаких планов на этот счет нет», – сказал Собянин в эфире «России 24».
Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью RT прокомментировал возможное введение ограничительных мер. Он заявил, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции в мире и ограничения могут быть введены в октябре.
Россия поэтапно выходила из режима ограничений, введенных из-за риска распространения вируса. После снятия эпидемических ограничений в России возобновили работу 84,2% заведений общественного питания. В Москве открылись библиотеки, музеи, зоопарки, фитнес-клубы, заработали детские сады. При этом в некоторых регионах по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия.