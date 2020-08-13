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Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

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Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.

«По поводу 15 сентября – эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил: никаких планов на этот счет нет», – сказал Собянин в эфире «России 24».

Ранее доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов в интервью RT прокомментировал возможное введение ограничительных мер. Он заявил, что осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции в мире и ограничения могут быть введены в октябре.

Россия поэтапно выходила из режима ограничений, введенных из-за риска распространения вируса. После снятия эпидемических ограничений в России возобновили работу 84,2% заведений общественного питания. В Москве открылись библиотеки, музеи, зоопарки, фитнес-клубы, заработали детские сады. При этом в некоторых регионах по-прежнему сохраняется запрет на массовые мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных