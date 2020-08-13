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Собянин анонсировал начало учебного года без школьных линеек

Ведомости

Новый учебный год в московских школах начнется без проведения торжественных линеек и массовых мероприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», – сказал Собянин.

Учеба в московских школах начнется 1 сентября при условии соблюдения ими ряда требований – усиленной дезинфекции, термометрии при входе, наблюдения за состоянием учителей и учащихся, ограничений по передвижению внутри школы.

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то специальные занятия – кабинет химии, физики, а так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечений детей. Также с определенными ограничениями должна быть организована и работа школьных столовых», – объяснил мэр.

Ношение масок учащимися не будет обязательным, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных