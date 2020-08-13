Собянин анонсировал начало учебного года без школьных линеек
Новый учебный год в московских школах начнется без проведения торжественных линеек и массовых мероприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», – сказал Собянин.
Учеба в московских школах начнется 1 сентября при условии соблюдения ими ряда требований – усиленной дезинфекции, термометрии при входе, наблюдения за состоянием учителей и учащихся, ограничений по передвижению внутри школы.
«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то специальные занятия – кабинет химии, физики, а так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечений детей. Также с определенными ограничениями должна быть организована и работа школьных столовых», – объяснил мэр.
Ношение масок учащимися не будет обязательным, добавил он.