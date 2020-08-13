Собянин анонсировал начало учебного года без школьных линеек

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то специальные занятия – кабинет химии, физики, а так занятия должны происходить в одном месте, чтобы меньше было пересечений детей. Также с определенными ограничениями должна быть организована и работа школьных столовых», – объяснил мэр.