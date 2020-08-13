В Сбербанке рассказали о проверках после сообщения о «минировании»
Правоохранительные органы проводят проверку помещений в некоторых отделениях Сбербанка после сообщения о «минировании», рассказали «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
«В некоторых отделениях банка сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр помещений в рамках оперативно-розыскных мероприятий по телефонному звонку о якобы «минировании» объектов», – сказано в сообщении.
В банке отметили, что работа отделений возобновляется в штатном режиме после кратковременного перерыва.