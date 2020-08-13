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На заводах в Белоруссии начались массовые протесты

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Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли к заводоуправлению, передает интернет-портал Tut.by.

«Чем это закончится – не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», – сказал порталу один из работников.

Видео с протестами рабочих опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе Nexta. На кадрах видно, как рабочие скандируют: «Уходи!»

Как сообщает «Интерфакс», на митинги также вышли сотрудники «Белмедпрепаратов», «Керамина» и строители разных компаний.

Ранее на «БелАЗе» опровергли данные о забастовке на предприятии, о которой сообщали Telegram-канал Nexta Live и Tut.by. 

В Белоруссии массовые протесты начались после прошедших выборов президента 9 августа, на которых, по предварительным данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных