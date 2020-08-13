На заводах в Белоруссии начались массовые протесты

В Белоруссии массовые протесты начались после прошедших выборов президента 9 августа, на которых, по предварительным данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.