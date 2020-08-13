На заводах в Белоруссии начались массовые протесты
Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли к заводоуправлению, передает интернет-портал Tut.by.
«Чем это закончится – не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные», – сказал порталу один из работников.
Видео с протестами рабочих опубликовали несколько Telegram-каналов, в том числе Nexta. На кадрах видно, как рабочие скандируют: «Уходи!»
Как сообщает «Интерфакс», на митинги также вышли сотрудники «Белмедпрепаратов», «Керамина» и строители разных компаний.
Ранее на «БелАЗе» опровергли данные о забастовке на предприятии, о которой сообщали Telegram-канал Nexta Live и Tut.by.
В Белоруссии массовые протесты начались после прошедших выборов президента 9 августа, на которых, по предварительным данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. С 9 по 11 августа на митингах в Белоруссии задержали около 6000 человек. В ночь с 12 на 13 августа задержали еще около 700 человек.