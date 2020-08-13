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Москва и Санкт-Петербург разрабатывают единый проездной

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Администрации Москвы и Санкт-Петербурга создали рабочую группу для разработки единого проездного билета, при помощи которого можно будет оплатить поездки на общественном транспорте в обоих городах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В администрации добавили, что в перспективе у жителей обеих столиц также может появиться возможность оплачивать парковку одним способом.

«Сформирована рабочая группа с участием представителей транспортного блока Москвы и Санкт-Петербурга, целью которой является возможность предоставления жителям обоих регионов пользоваться едиными способами оплаты парковки и проезда на всех видах общественного транспорта», — указано в сообщении.

В администрации Санкт-Петербурга также рассказали, что единые проездные сделают использование общественного транспорта более удобным для жителей из разных российских регионов.

Ранее уже был разработан проект карты «Подорожник-Тройка», использовать которую можно в обоих городах. Однако на нее можно записать лишь один вид проездного билета, тогда как у пользователей нового проездного будут более широкие возможности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных