Москва и Санкт-Петербург разрабатывают единый проездной
Администрации Москвы и Санкт-Петербурга создали рабочую группу для разработки единого проездного билета, при помощи которого можно будет оплатить поездки на общественном транспорте в обоих городах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
В администрации добавили, что в перспективе у жителей обеих столиц также может появиться возможность оплачивать парковку одним способом.
«Сформирована рабочая группа с участием представителей транспортного блока Москвы и Санкт-Петербурга, целью которой является возможность предоставления жителям обоих регионов пользоваться едиными способами оплаты парковки и проезда на всех видах общественного транспорта», — указано в сообщении.
В администрации Санкт-Петербурга также рассказали, что единые проездные сделают использование общественного транспорта более удобным для жителей из разных российских регионов.
Ранее уже был разработан проект карты «Подорожник-Тройка», использовать которую можно в обоих городах. Однако на нее можно записать лишь один вид проездного билета, тогда как у пользователей нового проездного будут более широкие возможности