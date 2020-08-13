Глава МВД Белоруссии извинился перед постарадавшими на протестах
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев извинился «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу». Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ, передает Sputnik Беларусь.
«Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, "попавших под раздачу"», — заявил Караев.
Как сообщил министр, за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!