Мосгорсуд может возглавить председатель Южного окружного военного суда

Как пишет «Коммерсант», Птицын стал судьей уже в 29 лет (1992 г.) — после окончания Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища войск противовоздушной обороны в 1984 г.), службы в Вооруженных силах СССР (С 1984 по 1989 гг.) и учебы на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в 1989-1992 гг. Уже через два года работы судьей, в 1994 г. (на тот момент ему был 31 год).