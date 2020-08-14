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Мосгорсуд может возглавить председатель Южного окружного военного суда

Ведомости

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит вопрос о назначении председателем Мосгорсуда Михаила Птицына — действующего главу Южного окружного военного суда. Об этом говорится в предварительной повестке заседания ВКСС, которое должно состояться 21 августа. 

Как пишет «Коммерсант», Птицын стал судьей уже в 29 лет (1992 г.) — после окончания Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища войск противовоздушной обороны в 1984 г.), службы в Вооруженных силах СССР (С 1984 по 1989 гг.) и учебы на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в 1989-1992 гг. Уже через два года работы судьей, в 1994 г. (на тот момент ему был 31 год).

Птицын стал заместителем председателя 52-го военного суда Московского военного округа. С 2001 по 2005 гг. был председателем Балашихинского гарнизонного военного суда.  В 2010 г. он стал председателем Южного окружного суда военного округа. Среди громких дел, рассматриваемых Птицыным в этой должности, были дела в отношении бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, дело по обвинению украинского режиссера Олега Сенцова о подготовке терактов в Крыму и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных