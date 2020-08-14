Мосгорсуд может возглавить председатель Южного окружного военного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит вопрос о назначении председателем Мосгорсуда Михаила Птицына — действующего главу Южного окружного военного суда. Об этом говорится в предварительной повестке заседания ВКСС, которое должно состояться 21 августа.
Как пишет «Коммерсант», Птицын стал судьей уже в 29 лет (1992 г.) — после окончания Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища войск противовоздушной обороны в 1984 г.), службы в Вооруженных силах СССР (С 1984 по 1989 гг.) и учебы на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в 1989-1992 гг. Уже через два года работы судьей, в 1994 г. (на тот момент ему был 31 год).
Птицын стал заместителем председателя 52-го военного суда Московского военного округа. С 2001 по 2005 гг. был председателем Балашихинского гарнизонного военного суда. В 2010 г. он стал председателем Южного окружного суда военного округа. Среди громких дел, рассматриваемых Птицыным в этой должности, были дела в отношении бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, дело по обвинению украинского режиссера Олега Сенцова о подготовке терактов в Крыму и др.