В России произведена первая партия вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от нового коронавируса произведена в России, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», ‒ указано в сообщении.
Ранее сегодня в ведомстве рассказали о начале производства вакцины. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в России выявлен 5061 заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрированы 917 884 заразившихся коронавирусом, из них вылечились 729 411, умерли 15 617 заболевших.
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.