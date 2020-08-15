В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

Ранее сегодня в ведомстве рассказали о начале производства вакцины. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в России выявлен 5061 заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрированы 917 884 заразившихся коронавирусом, из них вылечились 729 411, умерли 15 617 заболевших.