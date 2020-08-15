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В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

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Первая партия вакцины от нового коронавируса произведена в России, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», ‒ указано в сообщении.

Ранее сегодня в ведомстве рассказали о начале производства вакцины. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в России выявлен 5061 заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрированы 917 884 заразившихся коронавирусом, из них вылечились 729 411, умерли 15 617 заболевших.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 г., вакцинация будет добровольной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных