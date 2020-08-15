В Воркуте погибли четыре шахтера
Четыре шахтера погибли в результате обрушения ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте «Воргашорская» в Воркуте (Коми), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации источника, причиной инцидента могло стать нарушение технологического процесса. В настоящее время на месте обрушения работают четыре отделения горноспасателей.
В управлении МЧС по Коми агентству рассказали, что из-под завалов были извлечены тела четырех шахтеров. По предварительной информации, в результате обрушения больше никто не пострадал.