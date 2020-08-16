Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева (бывший председатель комитета по борьбе с наркотиками, а затем эмигрант). Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 г. он получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, писал BBC. По данным телеканала, Назарбаев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых.