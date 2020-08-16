Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
В Лондоне в возрасте 29 лет умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщил портал Zakon.kz. Эту информацию подтвердила его мать, старшая дочь Назарбаева – Дарига Назарбаева.
«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», – сообщила она. Ее комментарий опубликован на сайте фонда первого президента Казахстана.
Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева (бывший председатель комитета по борьбе с наркотиками, а затем эмигрант). Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 г. он получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, писал BBC. По данным телеканала, Назарбаев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых.
В феврале 2020 г. Айсултан на своей странице в Facebook заявил, что попросил у Великобритании политического убежища. Свое решение он объяснил давлением со стороны семьи, так как у него есть информация «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».