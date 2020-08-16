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Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Ведомости

В Лондоне в возрасте 29 лет умер внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщил портал Zakon.kz. Эту информацию подтвердила его мать, старшая дочь Назарбаева – Дарига Назарбаева.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», – сообщила она. Ее комментарий опубликован на сайте фонда первого президента Казахстана.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева (бывший председатель комитета по борьбе с наркотиками, а затем эмигрант). Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 г. он получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, писал BBC. По данным телеканала, Назарбаев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых.

Ранее по теме: Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

В феврале 2020 г. Айсултан на своей странице в Facebook заявил, что попросил у Великобритании политического убежища. Свое решение он объяснил давлением со стороны семьи, так как у него есть информация «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных