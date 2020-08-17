В России разрешили уходить с работы пораньше в день рождения
Верховный суд России разрешил россиянам в день рождения уходить с работы раньше, если такая традиция существует в организации, передают «РИА Новости».
Суд вынес такое решение при рассмотрении жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм». Она заявила, что сотрудники компании всегда могли уйти с работы раньше в свой день рождения. Женщина воспользовалась этой возможностью и предупредила своего начальника.
Через месяц начальник провел проверку и уволил ее за прогул, так как традиция короткого рабочего дня не была закреплена в компании официально. Женщина подала жалобу в суд. Суд сначала частично удовлетворил требование восстановить ее на работе и выплатить компенсацию за моральный вред. Позже это решение было отменено, увольнение за прогул признали законным. Верховный суд не признал правомерным решение Апелляционного суда и направил дело на пересмотр.