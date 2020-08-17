В России разрешили уходить с работы пораньше в день рождения

Через месяц начальник провел проверку и уволил ее за прогул, так как традиция короткого рабочего дня не была закреплена в компании официально. Женщина подала жалобу в суд. Суд сначала частично удовлетворил требование восстановить ее на работе и выплатить компенсацию за моральный вред. Позже это решение было отменено, увольнение за прогул признали законным. Верховный суд не признал правомерным решение Апелляционного суда и направил дело на пересмотр.