Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России
Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с «российским разведчиком», сообщает NRK со ссылкой на PST.
«Его решили заключить под стражу на четыре недели с запретом на письма и посещения», – передает телеканал. По его данным, 50-летний мужчина был задержан в субботу после встречи с представителем российских спецслужб в ресторане в Осло.
По данным PST, этот человек несколько раз встречался с офицером российской разведки. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы. Арестованный не признает вину.