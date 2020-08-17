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Жителя Норвегии заподозрили в шпионаже в пользу России

Ведомости

Служба безопасности полиции Норвегии сообщила об аресте подозреваемого в передаче государственной тайны мужчины, который якобы встречался с «российским разведчиком», сообщает NRK со ссылкой на PST.

«Его решили заключить под стражу на четыре недели с запретом на письма и посещения», – передает телеканал. По его данным, 50-летний мужчина был задержан в субботу после встречи с представителем российских спецслужб в ресторане в Осло.

По данным PST, этот человек несколько раз встречался с офицером российской разведки. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы. Арестованный не признает вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных