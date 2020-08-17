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Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

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В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник во время встречи с медиками, сообщает Tut.by. Караник не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, лишь отметив, что один из них умер в Минске.

По словам министра, в больницах находятся 158 человек, трое в тяжелом состоянии. У всех остальных состояние стабильное, некритичное.

Минздрав Белоруссии 14 августа сообщил в своем Telegram-канале, что после пяти дней протестов были госпитализированы 150 человек. 14 августа официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова рассказала, что во время акций протеста пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из которых 28 госпитализированы. Следственный комитет начал проверку по факту гибели 34-летнего жителя Минска во время столкновений демонстрантов полицией.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,08% голосов, а его соперница на выборах Светлана Тихановская набрала 10,09%. За время протестов задержаны более 7000 человек.

Ранее на нескольких крупных предприятиях страны прошли забастовки. В частности, 13 августа на массовые протесты выходили работники Минского автомобильного завода (МАЗ). Акции также прошли на Гродненском мясокомбинате, МТЗ и других предприятиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных