Центр Гамалеи опубликует данные о российской вакцине от COVID-19 за рубежом
Научный центр им. Гамалеи опубликует информацию о клинических испытаниях первой вакцины от коронавируса за рубежом, говорится на сайте, посвященном вакцине. Публикация запланирована в «крупном международном журнале», однако в каком именно не уточняется.
«В августе центр Гамалеи опубликует (полную научную информацию о вакцине — ред.) как часть статьи в крупном международном научном журнале», — говорится на сайте.
Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.
Ожидается, что в сентябре 2020 года начнется массовое производство вакцины. В августе может начаться вакцинация медицинских работников. Министр здравоохранения Михаил Мурашкой заявлял, что вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.