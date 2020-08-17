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Центр Гамалеи опубликует данные о российской вакцине от COVID-19 за рубежом

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Научный центр им. Гамалеи опубликует информацию о клинических испытаниях первой вакцины от коронавируса за рубежом, говорится на сайте, посвященном вакцине. Публикация запланирована в «крупном международном журнале», однако в каком именно не уточняется.

«В августе центр Гамалеи опубликует (полную научную информацию о вакцине — ред.) как часть статьи в крупном международном научном журнале», — говорится на сайте.

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.

Ожидается, что в сентябре 2020 года начнется массовое производство вакцины. В августе может начаться вакцинация медицинских работников. Министр здравоохранения Михаил Мурашкой заявлял, что вакцинация будет добровольной. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который планирует начать ее производство в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных