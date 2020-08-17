Центр Гамалеи опубликует данные о российской вакцине от COVID-19 за рубежом

Вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», будут производить Центр им. Гамалеи и компания «Биннофарм». Вакцинация будет добровольной. 15 августа стартовало производство вакцины. Этот препарат обеспечит иммунитет против COVID-19 минимум на два года, говорил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, первыми ее получат 10–15 регионов, необходимое для России количество доз произведут в течение года.