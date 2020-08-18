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Минфин прокомментировал ситуацию с новыми выплатами на детей до 16 лет

Ведомости

Министерство финансов не получало инициативу о введении новой единовременной выплаты на детей до 16 лет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Данная инициатива в Минфин России не поступала», ‒ сказали в пресс-службе.

С 1 июня была введена единовременная выплата на детей 3‒16 лет в размере 10 000 руб. Затем с 1 июля выплата в таком же размере назначалась семьям с детьми до 16 лет.

Ранее на портале change.org была создана петиция о назначении новой выплаты на детей до 16 лет к 1 сентября. На момент публикации новости петицию поддержали 261 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных