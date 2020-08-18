Минфин прокомментировал ситуацию с новыми выплатами на детей до 16 лет
Министерство финансов не получало инициативу о введении новой единовременной выплаты на детей до 16 лет, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Данная инициатива в Минфин России не поступала», ‒ сказали в пресс-службе.
С 1 июня была введена единовременная выплата на детей 3‒16 лет в размере 10 000 руб. Затем с 1 июля выплата в таком же размере назначалась семьям с детьми до 16 лет.
Ранее на портале change.org была создана петиция о назначении новой выплаты на детей до 16 лет к 1 сентября. На момент публикации новости петицию поддержали 261 000 человек.