МВД Белоруссии подтвердило смерть третьего участника протестов
Во время протестов в Белоруссии погиб еще один человек. 16 августа в Минске погиб 19-летний молодой человек «в результате наезда автомобиля», сообщила официальный представитель МВД страны Ольга Чемоданова.
По ее словам, около 3.20 ночи водитель Renault наехал на молодого человека, который, по предварительной информации, находился на проезжей части улицы. От полученных травм он скончался на месте. Чемоданова называет его «участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни». По ее словам, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что во время протестов в стране погибли два человека. Имен погибших он не назвал. Полиция утверждает, что один из них погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое он якобы хотел бросить в сотрудников правоохранительных органов. Telegram-канал Euroradio опубликовал видео гибели протестующего, на кадрах видно, что в руках у него ничего нет.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. После выборов в стране начались забастовки рабочих и акции протеста, в ходе которых с 9 по 13 августа, по данным МВД, пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов Белоруссии, 28 госпитализированы. Всего, по данным минздрава страны, в больницах остаются 158 человек ‒ как простых граждан, так и силовиков. За все время протестов в стране задержаны более 7000 человек.