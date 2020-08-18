В Белоруссии найдено тело отказавшегося подписать протокол члена избиркома
Ранее отец мужчины рассказывал, что незадолго до исчезновения, будучи членом избиркома, он отказался подписать итоговый протокол о результатах голосования. По данным Tut.by, смерть Шишмакова была не криминальной и похожа на самоубийство. Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор.