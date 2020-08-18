В Белоруссии найдено тело отказавшегося подписать протокол члена избиркома

Ранее отец мужчины рассказывал, что незадолго до исчезновения, будучи членом избиркома, он отказался подписать итоговый протокол о результатах голосования. По данным Tut.by, смерть Шишмакова была не криминальной и похожа на самоубийство. Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.