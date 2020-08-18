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В Белоруссии найдено тело отказавшегося подписать протокол члена избиркома

Ведомости

Директор Волковысского военно-исторического музея им. П. И. Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел». Мужчина пропал 15 августа. По телефону он рассказал жене, что уволился и возвращается домой, однако так и не приехал, писал портал Tut.by.

Ранее отец мужчины рассказывал, что незадолго до исчезновения, будучи членом избиркома, он отказался подписать итоговый протокол о результатах голосования. По данным Tut.by, смерть Шишмакова была не криминальной и похожа на самоубийство. Официальных комментариев от Следственного комитета пока нет.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих. Они продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных