Собянин увеличил доходы в 2019 году

Согласно декларации, наиболее высокие доходы за 2019 г. среди госслужащих правительства Москвы у заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова – 39,5 млн руб., руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина – 31 млн руб. и руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка – 27,2 млн руб.