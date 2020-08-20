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Собянин увеличил доходы в 2019 году

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Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2019 г. составил 8,2 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте столичного правительства. Годом ранее мэр заработал 7,6 млн руб., в 2017 г. – более 6,5 млн руб.

В собственности Собянина находится гараж, в пользовании – квартира площадью 308,1 кв. м, следует из документа.

Согласно декларации, наиболее высокие доходы за 2019 г. среди госслужащих правительства Москвы у заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова – 39,5 млн руб., руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина – 31 млн руб. и руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка – 27,2 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных