Собянин увеличил доходы в 2019 году
Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2019 г. составил 8,2 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте столичного правительства. Годом ранее мэр заработал 7,6 млн руб., в 2017 г. – более 6,5 млн руб.
В собственности Собянина находится гараж, в пользовании – квартира площадью 308,1 кв. м, следует из документа.
Согласно декларации, наиболее высокие доходы за 2019 г. среди госслужащих правительства Москвы у заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова – 39,5 млн руб., руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина – 31 млн руб. и руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка – 27,2 млн руб.