Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы
Число регионов со сложной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 сократилось до 12, рассказал «РИА Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он сгруппировал регионы по цветам в зависимости от индекса заболеваемости.
Регионы поделены на четыре цвета: зеленый, светло-зеленый, желтый и красный. Индекс показывает количество зараженных COVID-19 от одного больного. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше – может начать расти. Так, в «красную зону» попали Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край.
В число «зеленых» регионов эксперт включил Магаданскую, Новгородскую, Московскую, Брянскую, Тверскую и Курскую области, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Тыву, Забайкальский и Приморский края. В Москве, по данным Тавадяна, ситуация положительно-стабильная. Ситуация с заболеваемостью также нормализовалась в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Чукотке, Татарстане и других регионах.
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Продолжают лечение более 170 000 человек, более 16 000 умерли.