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Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы

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Число регионов со сложной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 сократилось до 12, рассказал «РИА Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он сгруппировал регионы по цветам в зависимости от индекса заболеваемости.

Регионы поделены на четыре цвета: зеленый, светло-зеленый, желтый и красный. Индекс показывает количество зараженных COVID-19 от одного больного. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше – может начать расти. Так, в «красную зону» попали Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край.

В число «зеленых» регионов эксперт включил Магаданскую, Новгородскую, Московскую, Брянскую, Тверскую и Курскую области, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Тыву, Забайкальский и Приморский края. В Москве, по данным Тавадяна, ситуация положительно-стабильная. Ситуация с заболеваемостью также нормализовалась в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Чукотке, Татарстане и других регионах.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 942 106. Продолжают лечение более 170 000 человек, более 16 000 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных