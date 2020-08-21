Эксперт назвал остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы

Регионы поделены на четыре цвета: зеленый, светло-зеленый, желтый и красный. Индекс показывает количество зараженных COVID-19 от одного больного. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше – может начать расти. Так, в «красную зону» попали Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край.