ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн

Согласно данным Росстата, численность населения России в 2019 г. составила 146,8 млн человек, по состоянию на 1 января 2020 г. — 146,7 млн человек. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова пояснила изданию, что в 2020 г. ООН включила в численность населения России жителей Крыма. «Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — сказала Егорова.