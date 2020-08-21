ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн
Население России в 2020 г. выросло на 2 млн по сравнению с 2019 г. и составило 145,9 млн человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ООН.
Согласно данным Росстата, численность населения России в 2019 г. составила 146,8 млн человек, по состоянию на 1 января 2020 г. — 146,7 млн человек. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова пояснила изданию, что в 2020 г. ООН включила в численность населения России жителей Крыма. «Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — сказала Егорова.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 г., когда присоединение к России поддержали более 96% жителей полуострова. Украина не признает легитимность голосования. Ее законодательство возможности такого референдума не предусматривало. В тот же год страны Евросоюза ввели персональные и секторальные санкции против страны и крымского бизнеса. Сейчас помимо названных ограничений действуют и экономические санкции в отношении России.