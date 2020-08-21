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ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн

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Население России в 2020 г. выросло на 2 млн по сравнению с 2019 г. и составило 145,9 млн человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ООН.

Согласно данным Росстата, численность населения России в 2019 г. составила 146,8 млн человек, по состоянию на 1 января 2020 г. — 146,7 млн человек. Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова пояснила изданию, что в 2020 г. ООН включила в численность населения России жителей Крыма. «Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма», — сказала Егорова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2014 г., когда присоединение к России поддержали более 96% жителей полуострова. Украина не признает легитимность голосования. Ее законодательство возможности такого референдума не предусматривало. В тот же год страны Евросоюза ввели персональные и секторальные санкции против страны и крымского бизнеса. Сейчас помимо названных ограничений действуют и экономические санкции в отношении России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных