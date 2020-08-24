Бали не будет принимать иностранных туристов до конца 2020 года
Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 г. из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Вайан Костер. Ранее планировалось, что иностранные туристы смогут посетить остров с 11 сентября.
«Ситуация в Индонезии не способствует тому, чтобы иностранные туристы могли посещать Индонезию, в том числе Бали», – цитирует AFP губернатора.
По его словам, правительство поддерживает планы по восстановлению туризма, но это требует осторожности, осмотрительности и тщательной подготовки. Он не назвал новую дату возможного открытия острова для иностранцев.
В Индонезии, по данным на 24 августа, зарегистрировано 1877 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране превысило 155 000. Более 6700 заболевших умерли.