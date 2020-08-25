Минздрав назвал причину повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение коронавирусом возможно в редких случаях и зависит от особенностей иммунной системы человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.
«Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», – заявил он и добавил, что новая вакцина будет формировать стойкий продолжительный иммунитет к вирусу.
Ранее о повторном заражении коронавирусом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол. До этого он сообщил о своей госпитализации из-за COVID-19 в мае.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.