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Минздрав назвал причину повторного заражения коронавирусом

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Повторное заражение коронавирусом возможно в редких случаях и зависит от особенностей иммунной системы человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.

«Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», – заявил он и добавил, что новая вакцина будет формировать стойкий продолжительный иммунитет к вирусу.

Ранее о повторном заражении коронавирусом заявил глава Тувы Шолбан Кара-оол. До этого он сообщил о своей госпитализации из-за COVID-19 в мае.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных