На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий

«По нужде пользователя при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы», — сказано в документе. В качестве примера таких обозначений приводятся «инженер-инженерка», «социолог-социологиня», «станочник широкого профиля-станочница широкого профиля».