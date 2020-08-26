На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Жители Украины теперь смогут попросить записать свою профессию в кадровой документации феминитивами. Такой приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны опубликован на сайте ведомства.
«По нужде пользователя при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы», — сказано в документе. В качестве примера таких обозначений приводятся «инженер-инженерка», «социолог-социологиня», «станочник широкого профиля-станочница широкого профиля».
Ранее все профессии обозначались в мужском роде. Исключением были профессии, которые используются только в женском роде: экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея, указано в документе.