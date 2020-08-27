Путин рассказал о появлении антител у дочери после прививки от коронавируса
После прививки от коронавируса у дочери президента России Владимира Путина появились антитела к вирусу, заявил Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».
«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, и дочка моя чувствует себя хорошо», – сказал Путин.
Дочь президента самостоятельно приняла решение сделать прививку от коронавируса, она была добровольцем. «Как доброволец, и с учетом ее профессии ей нужно», – уточнил Путин. «Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной», – объяснил он. В день первой прививки у нее была небольшая температура. Температура была и после второй прививки через 21 день. После состояние нормализовалось.
11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в российском центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.