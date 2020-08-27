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Путин рассказал о появлении антител у дочери после прививки от коронавируса

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После прививки от коронавируса у дочери президента России Владимира Путина появились антитела к вирусу, заявил Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 24».

«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, и дочка моя чувствует себя хорошо», – сказал Путин.

Дочь президента самостоятельно приняла решение сделать прививку от коронавируса, она была добровольцем. «Как доброволец, и с учетом ее профессии ей нужно», – уточнил Путин. «Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной», – объяснил он. В день первой прививки у нее была небольшая температура. Температура была и после второй прививки через 21 день. После состояние нормализовалось.

11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в российском центре им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа, старт его пострегистрационных испытаний запланирован на 4–5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных