Путин рассказал о появлении антител у дочери после прививки от коронавируса

Дочь президента самостоятельно приняла решение сделать прививку от коронавируса, она была добровольцем. «Как доброволец, и с учетом ее профессии ей нужно», – уточнил Путин. «Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной», – объяснил он. В день первой прививки у нее была небольшая температура. Температура была и после второй прививки через 21 день. После состояние нормализовалось.