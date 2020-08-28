Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Челябинской области
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой, сообщает ведомство. Всех троих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Генпрокуратура получила разрешение Госдумы на лишение Белоусова депутатского мандата, а Юревич, который скрылся от следствия, объявлен в международный розыск.
По версии следствия, с 2010 по 2014 г. Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание «общего покровительства деятельности входящих в него предприятий». Общая сумма взятки составила 3 млрд руб.
Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 г. Он ушел в отставку по собственному желанию. Новым губернатором был назначен гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Борис Дубровский. В октябре 2019 г. против него возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.