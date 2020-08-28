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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Челябинской области

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой, сообщает ведомство. Всех троих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Генпрокуратура получила разрешение Госдумы на лишение Белоусова депутатского мандата, а Юревич, который скрылся от следствия, объявлен в международный розыск.

По версии следствия, с 2010 по 2014 г. Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание «общего покровительства деятельности входящих в него предприятий». Общая сумма взятки составила 3 млрд руб.

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 г. Он ушел в отставку по собственному желанию. Новым губернатором был назначен гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Борис Дубровский. В октябре 2019 г. против него возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных