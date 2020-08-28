Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-губернатора Челябинской области

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 г. Он ушел в отставку по собственному желанию. Новым губернатором был назначен гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Борис Дубровский. В октябре 2019 г. против него возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.