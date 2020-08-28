ВОЗ заявила о влиянии пандемии на психическое здоровье миллионов людей

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 г. в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 августа, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 млн. Умерли более 834 000 человек. Больше всего заболевших в США (5,8 млн), Бразилии (3,7 млн) и Индии (более 3,3 млн). Россия на четвертом месте ‒ в стране зарегистрировано более 977 000 заболевших.