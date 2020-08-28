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ВОЗ заявила о влиянии пандемии на психическое здоровье миллионов людей

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Пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Террас Адамом Гебрейсус на брифинге в Женеве, передает ТАСС. 

«COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание. ‒ Прим. ТАСС) повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», ‒ сказал он. 

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 г. в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 августа, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 24 млн. Умерли более 834 000 человек. Больше всего заболевших в США (5,8 млн), Бразилии (3,7 млн) и Индии (более 3,3 млн). Россия на четвертом месте ‒ в стране зарегистрировано более 977 000 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных