Песков оценил действия белорусских силовиков на протестах

«Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для народа Белоруссии», ‒ пояснил Песков, добавив, что речь идет о «гипотетической опасности выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность и вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить».