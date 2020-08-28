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Песков оценил действия белорусских силовиков на протестах

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Правоохранительные органы Белоруссии действуют «весьма корректно», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции», ‒ сказал Песков. 

Пресс-секретарь президента отметил, что созданный в России резерв из сотрудников правоохранительных органов создан на случай «полной дестабилизации ситуации» в Белоруссии. 

«Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для народа Белоруссии», ‒ пояснил Песков, добавив, что речь идет о «гипотетической опасности выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность и вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить».

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после объявления результатов выборов президента. По официальным данным, в них победил действующий глава республики Александр Лукашенко. В ходе голосования он набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных