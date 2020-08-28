Песков оценил действия белорусских силовиков на протестах
Правоохранительные органы Белоруссии действуют «весьма корректно», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции», ‒ сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что созданный в России резерв из сотрудников правоохранительных органов создан на случай «полной дестабилизации ситуации» в Белоруссии.
«Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь для народа Белоруссии», ‒ пояснил Песков, добавив, что речь идет о «гипотетической опасности выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность и вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить».
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после объявления результатов выборов президента. По официальным данным, в них победил действующий глава республики Александр Лукашенко. В ходе голосования он набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.