Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА
Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло решение уволить гендиректора организации Юрия Гануса. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, передает ТАСС.
«Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендации и отстранить Гануса от должности. Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений», ‒ сказал Поздняков. По данным агентства, вслед за гендиректором уволилась его заместитель ‒ Маргарита Пахноцкая.
Юрию Ганусу 56 лет, он руководил агентством с августа 2017 г. Олимпийский комитет России 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 гг. был инициирован учредителями РУСАДА ‒ ОКР и Паралимпийским комитетом и проведен весной 2020 г.
Очередной допинговый скандал разразился в начале этого года после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия организации пришла к выводу, что в эту базу вносились изменения.
По словам Гануса, изменения вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях. Затем сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г.