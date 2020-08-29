Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Президент России Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и гендиректора группы компаний Info Watch Наталью Касперскую государственными наградами, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Лебедев и Касперская награждены медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за их вклад в становление и развитие российского сегмента интернета.
Путин также наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, замгендиректора «Россия сегодня» Галину Кожину орденом Почета и солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева орденом Александра Невского.
В список награжденных также вошли еще несколько десятков человек.