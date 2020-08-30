«Роскосмос» назвал число сблизившихся с Землей астероидов в августе
В августе специалисты зафиксировали почти 80 сближений астероидов из группы Аполлонов с Землей, сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 г. было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8000 км. При этом подавляющее число сближений – новые объекты, и только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007–2018 гг.)», ‒ говорится в сообщении.
Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землей, о сближении с которым 1 сентября предупреждало ранее NASA, была рассчитана еще в 2011 г. и признана несущественной, уточнили в «Роскосмосе».
Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на данные NASA, астероид 2011 ES4 пройдет от Земли на расстоянии 121 000 км, его диаметр составляет 22‒49 м.