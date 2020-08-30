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«Роскосмос» назвал число сблизившихся с Землей астероидов в августе

Ведомости

В августе специалисты зафиксировали почти 80 сближений астероидов из группы Аполлонов с Землей, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 г. было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8000 км. При этом подавляющее число сближений – новые объекты, и только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007–2018 гг.)», ‒ говорится в сообщении.

Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 с Землей, о сближении с которым 1 сентября предупреждало ранее NASA, была рассчитана еще в 2011 г. и признана несущественной, уточнили в «Роскосмосе».

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на данные NASA, астероид 2011 ES4 пройдет от Земли на расстоянии 121 000 км, его диаметр составляет 22‒49 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных