«Роскосмос» назвал число сблизившихся с Землей астероидов в августе

«Астероиды из группы Аполлонов достаточно часто приближаются к Земле. Так, в августе 2020 г. было зафиксировано почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8000 км. При этом подавляющее число сближений – новые объекты, и только 10 объектов обнаружены ранее (в 2007–2018 гг.)», ‒ говорится в сообщении.