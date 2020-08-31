В Кремле оценили ситуацию с протестами в Белоруссии

«Президент всячески подчеркивал, что речь идет о крайней ситуации, ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», – уточнил Песков.