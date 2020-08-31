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В Кремле оценили ситуацию с протестами в Белоруссии

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Правоохранительные органы Белоруссии держат ситуацию в стране под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжаются определенные акции, но мы видим, что правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможностей каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», – сказал Песков.

Он отметил, что в настоящий момент речи об использовании сформированного в России резерва из сотрудников правоохранительных органов не идет.

«Президент всячески подчеркивал, что речь идет о крайней ситуации, ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», – уточнил Песков.

По его словам, для отправки резерва силовиков в Белоруссию не требуется согласия Совета Федерации: «Это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом».

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных