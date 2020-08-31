В Кремле оценили ситуацию с протестами в Белоруссии
Правоохранительные органы Белоруссии держат ситуацию в стране под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Продолжаются определенные акции, но мы видим, что правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держат ситуацию под контролем и не дают возможностей каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей», – сказал Песков.
Он отметил, что в настоящий момент речи об использовании сформированного в России резерва из сотрудников правоохранительных органов не идет.
«Президент всячески подчеркивал, что речь идет о крайней ситуации, ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», – уточнил Песков.
По его словам, для отправки резерва силовиков в Белоруссию не требуется согласия Совета Федерации: «Это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом».
Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24». Президент пояснил, что соответствующие подразделения будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.