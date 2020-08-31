Руководитель Гидрометцентра отреагировал на прогноз о суровой зиме
Полностью доверять прогнозам климатолога о предстоящей суровой зиме в России нельзя, такие заявления могут вызывать только улыбку, заявил «РИА Новостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку», ‒ сказал Вильфанд. Он предложил журналистам спрашивать, на основании какой методики сделан такой прогноз. На этом вопросе многие выводы будут отсеяны, подчеркнул глава Гидрометцентра.
Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с Ura.ru сообщила, что с вероятностью до 90% предстоящая зима в России будет «суровой» из-за жаркого лета. По ее словам, Гидрометцентр также предварительно заявил о сильных морозах зимой.