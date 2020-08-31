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Руководитель Гидрометцентра отреагировал на прогноз о суровой зиме

Ведомости

Полностью доверять прогнозам климатолога о предстоящей суровой зиме в России нельзя, такие заявления могут вызывать только улыбку, заявил «РИА Новостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку», ‒ сказал Вильфанд. Он предложил журналистам спрашивать, на основании какой методики сделан такой прогноз. На этом вопросе многие выводы будут отсеяны, подчеркнул глава Гидрометцентра.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с Ura.ru сообщила, что с вероятностью до 90% предстоящая зима в России будет «суровой» из-за жаркого лета. По ее словам, Гидрометцентр также предварительно заявил о сильных морозах зимой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных