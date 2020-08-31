Руководитель Гидрометцентра отреагировал на прогноз о суровой зиме

«Кто-то сказал, что будет суровая зима, но Гидрометцентр принципиально ничего такого говорить не мог. Какой-нибудь метеоролог скажет, что зима будет еще более мягкая, и вот тут развернется дискуссия. Это смешно, и это вызывает улыбку», ‒ сказал Вильфанд. Он предложил журналистам спрашивать, на основании какой методики сделан такой прогноз. На этом вопросе многие выводы будут отсеяны, подчеркнул глава Гидрометцентра.