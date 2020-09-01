В России вступил в силу закон о горячем питании для младшеклассников

Закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием Госдума приняла 18 февраля, Совет Федерации одобрил его 26 февраля, 1 марта закон подписал президент России Владимир Путин. Сам переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным и рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. до сентября 2023 г. По расчетам правительства России, в стране сейчас насчитывает 6,8 млн младшеклассников, в 2021 г. их число вырастет до 7,1 млн, в 2022 – 7,2 млн. Всего на реализацию всех этапов перехода правительство выделит из федерального бюджета 162,5 млрд руб., в том числе 22 млрд – в 2020 г., 113 млрд – в последующие два года.