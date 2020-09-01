В России вступил в силу закон о горячем питании для младшеклассников
В новом учебном году учеников начальных классов российских школ обеспечат горячим блюдом и горячим напитком не реже одного раза в день. Такая норма содержится в федеральном законе, который вносит изменения, обеспечивающие бесплатное горячее питание для школьников с 1 по 4 класс, в законы о качестве и безопасности пищевых продуктов и об образовании в Российской Федерации. Текст документа опубликован на официальном портале правой информации.
В тексте документа, который вступил в силу с 1 сентября, законодательно закрепляются понятия здорового и горячего питания и перечисляются требования к организации такого питания для младшеклассников, качеству пищевых продуктов. В нем также указывается целый перечень обязательной информации о самих продуктах, материалах и изделиях, применяемых для их производства, и поставщиках. Эти изменения распространяются на все формы обеспечения питания детей в образовательных учреждениях и организациях, где дети отдыхают, лечатся и т. п.
Документом также вносятся изменения в ст. 37 федерального закона «Об образовании». Ее дополнили двумя новыми нормами. В первой оговаривается, что ученики начальных школ «обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка». Это питание организуется «за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством». Во второй указывается, что федеральный бюджет на условиях софинансирования может предоставлять субсидии на бесплатное питание для младших школьников, а условия, размер и порядок выдачи этих субсидий определит правительство России.
Закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием Госдума приняла 18 февраля, Совет Федерации одобрил его 26 февраля, 1 марта закон подписал президент России Владимир Путин. Сам переход на бесплатное питание в школах будет поэтапным и рассчитан на срок с 1 сентября 2020 г. до сентября 2023 г. По расчетам правительства России, в стране сейчас насчитывает 6,8 млн младшеклассников, в 2021 г. их число вырастет до 7,1 млн, в 2022 – 7,2 млн. Всего на реализацию всех этапов перехода правительство выделит из федерального бюджета 162,5 млрд руб., в том числе 22 млрд – в 2020 г., 113 млрд – в последующие два года.