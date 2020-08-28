В российских школах отменят единый звонок с уроков
Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
«У каждого класса будут свои перемены, т. е. произойдет отмена единого звонка», ‒ сказала Романова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. По ее словам, питание в школьных столовых будет также организовано в разное время, будут открыты дополнительные входы в здания, за каждым классом по возможности будет закреплен отдельный кабинет для занятий, «но каждый регион имеет свои особенности», отметила она.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн. Линейки должны пройти на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. При этом учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.