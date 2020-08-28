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В российских школах отменят единый звонок с уроков

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Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.

«У каждого класса будут свои перемены, т. е. произойдет отмена единого звонка», ‒ сказала Романова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. По ее словам, питание в школьных столовых будет также организовано в разное время, будут открыты дополнительные входы в здания, за каждым классом по возможности будет закреплен отдельный кабинет для занятий, «но каждый регион имеет свои особенности», отметила она.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн. Линейки должны пройти на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. При этом учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.

Ранее по теме: Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных