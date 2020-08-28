В российских школах отменят единый звонок с уроков

«У каждого класса будут свои перемены, т. е. произойдет отмена единого звонка», ‒ сказала Романова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению. По ее словам, питание в школьных столовых будет также организовано в разное время, будут открыты дополнительные входы в здания, за каждым классом по возможности будет закреплен отдельный кабинет для занятий, «но каждый регион имеет свои особенности», отметила она.