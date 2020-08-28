Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн
Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, доступ родителей в школу будет ограничен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что решение начать учебный год очно принято исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. «Но это вызов», ‒ сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Отмечалось, что торжественные линейки должны пройти на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. При этом учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.