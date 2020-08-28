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Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн

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Все родительские собрания в российских школах будут проходить онлайн, доступ родителей в школу будет ограничен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. 

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что решение начать учебный год очно принято исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. «Но это вызов», ‒ сказала Попова (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что учебный год в 2020 г. начнется традиционно 1 сентября. Отмечалось, что торжественные линейки должны пройти на открытом воздухе по классам или параллелям, родители школьников должны быть в масках, а при входе в учебное заведение у детей должны измерять температуру. При этом учителям и ученикам носить маски во время занятий не обязательно.

Ранее по теме: Собянин назвал условие частичного возобновления дистанционки в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных