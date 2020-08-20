Собянин назвал условие частичного возобновления дистанционки в школах
Если один их учеников класса заболеет новым коронавирусом, то весь класс будет переведен на дистанционное обучение в течение двух недель, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, соответственно, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 дней. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний», — приводит слова Собянина «РИА Новости».
Ранее московский градоначальник опроверг слухи о возвращении 15 сентября ограничений в Москве в связи с коронавирусом.