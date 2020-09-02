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Суд продлил арест Сафронова до 7 декабря

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Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова до 7 декабря 2020 г. Заседание прошло в закрытом режиме.

Адвокаты Сафронова выступили против. Дмитрий Катчев заявил, что на заседании не будут рассматриваться документы, которые имеют гриф секретности. Адвокат Иван Павлов заявил, что ходатайство следователя преждевременно, потому что у защиты есть ходатайство о смене подсудности, которое нужно рассмотреть вначале. «Такие дела должны рассматриваться на уровне суда региона, то есть на уровне Мосгорсуда», – заявил Павлов.

Адвокат Сергей Малюкин заявил, что в представленных следствием документах к заседанию нет также сведений, содержащих тайну следствия. По его словам, Сафронов до сих пор не в курсе сути предъявленных ему обвинений.

Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных