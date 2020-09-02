Суд продлил арест Сафронова до 7 декабря
Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова до 7 декабря 2020 г. Заседание прошло в закрытом режиме.
Адвокаты Сафронова выступили против. Дмитрий Катчев заявил, что на заседании не будут рассматриваться документы, которые имеют гриф секретности. Адвокат Иван Павлов заявил, что ходатайство следователя преждевременно, потому что у защиты есть ходатайство о смене подсудности, которое нужно рассмотреть вначале. «Такие дела должны рассматриваться на уровне суда региона, то есть на уровне Мосгорсуда», – заявил Павлов.
Адвокат Сергей Малюкин заявил, что в представленных следствием документах к заседанию нет также сведений, содержащих тайну следствия. По его словам, Сафронов до сих пор не в курсе сути предъявленных ему обвинений.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.