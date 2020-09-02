Суд продлил арест Сафронова до 7 декабря

Адвокаты Сафронова выступили против. Дмитрий Катчев заявил, что на заседании не будут рассматриваться документы, которые имеют гриф секретности. Адвокат Иван Павлов заявил, что ходатайство следователя преждевременно, потому что у защиты есть ходатайство о смене подсудности, которое нужно рассмотреть вначале. «Такие дела должны рассматриваться на уровне суда региона, то есть на уровне Мосгорсуда», – заявил Павлов.