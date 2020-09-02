Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Татарстане возбудили уголовное дело после стрельбы в отделе полиции

Ведомости

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после публикации в сети видеозаписи, на которой мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в отделении полиции, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила о появлении в соцсетях видео, на котором видно, что в коридоре здания мужчина в форме сотрудника полиции стреляет из винтовки. По данным источников газеты в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции «Зареченский» УМВД Казани, полковник полиции Тарас Дорошкевич. Предположительно, он стрелял в подчиненных за плохие показатели по работе, ранения якобы получили трое полицейских, сообщает газета.

«По данному факту следственными органами по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», ‒ говорится в сообщении СК. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили о начале служебной проверки после публикации этого видео в соцсетях. По ее итогам будет решен вопрос о привлечении причастных к инциденту должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В МВД подчеркнули, что информация о пострадавших и раненых не соответствует действительности. Начальник отдела полиции отстранен от работы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных