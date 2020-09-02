В Татарстане возбудили уголовное дело после стрельбы в отделе полиции
Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после публикации в сети видеозаписи, на которой мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в отделении полиции, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила о появлении в соцсетях видео, на котором видно, что в коридоре здания мужчина в форме сотрудника полиции стреляет из винтовки. По данным источников газеты в правоохранительных органах, на видео запечатлен начальник отдела полиции «Зареченский» УМВД Казани, полковник полиции Тарас Дорошкевич. Предположительно, он стрелял в подчиненных за плохие показатели по работе, ранения якобы получили трое полицейских, сообщает газета.
«По данному факту следственными органами по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», ‒ говорится в сообщении СК. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили о начале служебной проверки после публикации этого видео в соцсетях. По ее итогам будет решен вопрос о привлечении причастных к инциденту должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В МВД подчеркнули, что информация о пострадавших и раненых не соответствует действительности. Начальник отдела полиции отстранен от работы.