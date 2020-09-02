В Татарстане возбудили уголовное дело после стрельбы в отделе полиции

В пресс-службе республиканского МВД сообщили о начале служебной проверки после публикации этого видео в соцсетях. По ее итогам будет решен вопрос о привлечении причастных к инциденту должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В МВД подчеркнули, что информация о пострадавших и раненых не соответствует действительности. Начальник отдела полиции отстранен от работы.