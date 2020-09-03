Защита попросила суд оставить Ефремова на свободе

«У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы», – сказал Пашае на заседании Пресненского районного суда Москвы. Ранее сегодня прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Актер признал свою вину и на последнем слове, что искренне раскаивается и решил, что «не будет обмазываться».