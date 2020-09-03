Защита попросила суд оставить Ефремова на свободе
Адвокат Эльман Пашаев попросил суд не лишать свободы актера Михаила Ефремова при вынесении ему приговора по делу о ДТП на Смоленской площади, в результате которой погиб человек, сообщает ТАСС.
«У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы», – сказал Пашае на заседании Пресненского районного суда Москвы. Ранее сегодня прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Актер признал свою вину и на последнем слове, что искренне раскаивается и решил, что «не будет обмазываться».
По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, но потом отказался от своих слов, после чего вновь признал вину.