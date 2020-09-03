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Защита попросила суд оставить Ефремова на свободе

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Адвокат Эльман Пашаев попросил суд не лишать свободы актера Михаила Ефремова при вынесении ему приговора по делу о ДТП на Смоленской площади, в результате которой погиб человек, сообщает ТАСС.

«У нас надежда только на вас, я вас прошу вынести справедливый приговор, учесть все обстоятельства и не лишать его свободы», – сказал Пашае на заседании Пресненского районного суда Москвы. Ранее сегодня прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Актер признал свою вину и на последнем слове, что искренне раскаивается и решил, что «не будет обмазываться».

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada. Управлявший фургоном Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов сначала признал вину и нахождение на водительском сиденье в момент аварии, но потом отказался от своих слов, после чего вновь признал вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных