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ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от коронавируса до 2021 года

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса в мире до середины 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», – сказала Харрис на брифинге в Женеве.

Она напомнила, что «значительное число вакцин-кандидатов» находятся на третьей стадии испытаний. «Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний», – отметила Харрис.

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. В ближайшие дни начнется третья фаза испытаний вакцины. Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных