ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от коронавируса до 2021 года

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. В ближайшие дни начнется третья фаза испытаний вакцины. Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.