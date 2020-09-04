ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от коронавируса до 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса в мире до середины 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис.
«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», – сказала Харрис на брифинге в Женеве.
Она напомнила, что «значительное число вакцин-кандидатов» находятся на третьей стадии испытаний. «Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний», – отметила Харрис.
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. В ближайшие дни начнется третья фаза испытаний вакцины. Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.